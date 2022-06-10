Öğrencilere çevre deniz kirliliği anlatıldı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “Temiz Tuna Temiz Karadeniz” adlı Erasmus+ projesi dahilinde okul öğrencileri tarafından Şükran Öney Anaokulu öğrencilerine çevre ve deniz kirliliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca proje yapbozunu hediye eden öğrencilerle minik kardeşleri arasında renkli diyaloglar yaşandı. Çevre bilincinin erken yaşlarda oturması gerektiğine inandıklarını söyleyen proje grubu bu tarz etkinliklerine devam edeceklerini ifade etti.