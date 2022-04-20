Öğrencilere "Düşünme Becerileri" eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Düşünce Becerileri" konulu eğitim verildi.

Düzce Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan Genç Ofis, gönüllü öğrenciler ve görevli personellerle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 Akademik Yılı'nda öğrencilere yönelik 30'un üzerinde konser, eğitim, konferans ve söyleşilerden oluşan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede "Düşünce Becerileri" başlıklı eğitim programı da düzenlendi. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ay tarafından verilen eğitimde; düşünmeye dair temel kavramlar, tanımlar ve eleştirel düşünme becerileri konularında öğrencilere bilgiler verildi.