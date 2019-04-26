Öğrencilere Düzce Üniversitesi'nin Nüfus ve Vatandaşlık programı tanıtıldı

Ülkemizde ilk ve tek olarak Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim veren Nüfus ve Vatandaşlık programı, Özel Düzce Uğur Lisesi'nin 2.Geleneksel Kariyer Şenlikleri etkinliğinde tanıtıldı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 40 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerine başlayan Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık programı, Özel Düzce Uğur Lisesi öğrencilerine bölüm öğretim elemanı Öğr. Gör. Murat Üstünel tarafından tanıtıldı. Nüfus ve Vatandaşlık programının, tamamen kamuda halihazırda var olan ihtiyaçlar gözetilerek açıldığını ifade eden Üstünel; programın amacı, dili, eğitim süresi, kontenjanı, programda okutulan dersler, mezun olunca kazanılan unvan ve istihdam olanakları ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardı. Öğr. Gör. Murat Üstünel, öğrencilere Düzce Üniversitesi'nin tanıtım materyallerini de hediye etti.

Program sonunda katkılarından dolayı Öğr. Gör. Murat Üstünel'e etkinliğin organizatörlerinden Öğretmen Esra Çelebi tarafından plaket takdim edildi.