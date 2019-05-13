Öğrencilere iş arama becerileri anlatıldı

Seminere, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk Özgür, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Şenay Gürel, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katılım gösterdi. Sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Düzce İş-Kur Şube Müdürü Hasan Ali Subaşı, mezuniyet sonrası öğrencilerin iş hayatına geçiş sürecinde ve işe başladıklarında hangi zorluklarla karşılaştıklarını söyleyerek, bu zorlukların nasıl üstesinden gelebilecekleriyle ilgili yapılması gerekenleri anlattı.

Tecrübesizlik, iş bulmaya ilişkin umutsuzluk, diploma sahibi olmanın beceri sahibi olma anlamına gelmemesi gibi konularında açıklamalarda bulunan Hasan Ali Subaşı, mezun öğrencilerin iş imkanlarıyla beklentilerinin uyuşmama gibi sorunlarının da yaşandığını ifade ederek, işbaşı eğitimlerinin bu sorunların aşılmasında önemli katkılar sağladığını vurguladı.

İş-Kur'un üniversite öğrencilerine sunduğu fırsatlara da değinen Subaşı, iş arayan herkesin İş-Kur'un veri tabanına kayıt yaptırarak ve yetkili kişilerden randevu alarak İş ve Meslek danışmanları ile iletişime geçebileceklerinin altını çizdi.

Girişimcilik hayali olan gençlere İş-Kur'un verdiği desteklere de değinen Hasan Ali Subaşı, öğrencilerin Kariyer planlamalarına da İş-Kur'un destek olduğunu ifade etti. Ayrıca Subaşı, öğrencilere, bilgisayar programlarını çok iyi kullanmaları gerektiği, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve istatistiki tabloları çok iyi okuyup anlamaları tavsiyelerinde bulunarak sözlerini tamamladı.