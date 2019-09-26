Öğrencilere İtfaiye tanıtıldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası” dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Teşkilat araç ve ekipmanları ile personeller Belediye binası önünde hazırladıkları sergi ile gençlere, çocuklara itfaiye teşkilatını uygulamalı olarak anlattı. Arama kurtarma çalışmalarını mini bir tatbikat ile meraklılarına gösteren personel sergiyi ziyarete gelen çocuklardan büyük ilgi gördü. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin İtfaiye erlerini yalnız bırakmadığı etkinlikte çocuklar araç gereçler ve yangından korunma konusunda da bilgi sahibi oldu.