Öğrencilere jandarma anlatıldı

Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma Timi ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği ekipleri, Cumayeri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine jandarmanın tanıtımı, görevleri ve önemi, Jandarma ve Sahil Güvenlik akademisine başvuru koşulları ve okullarda verilen eğitim hakkında bilgilendirme yaptı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince öğretim görevlileri, akademisyen ve kadın öğrencilere KADES uygulamasını cep telefonlarına indirerek uygulama hakkında bilgiler aktardı. Çevre Koruma Timi ise öğrencilere çevre bilincinin gelişmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, hayvanların korunması hakkında bilgiler verdi, HAYDİ uygulamasının telefonlarına yükletilmesini sağladılar.