Öğrencilere kampüsü verimli ve aktif kullanma yolları anlatıldı

Düzce Üniversitesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programa; Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney konuk oldu.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Görevisi Yasemin Olgaç Akar'ın sorularını yanıtlayan Tahir Güney, öğrencilerin öğle yemeklerini 11.00-13.00, akşam yemeklerini ise 16.00-18.00 saatleri arasında, 4 TL karşılığında sağlıklı ve hijyenik üniversite yemekhanelerinde yiyebildiklerini ifade etti. Hem personellere hem öğrencilere aynı yemek çıktığını belirten Güney, düzenledikleri “Açık Mutfak” etkinliğiyle öğrencilerin yemeklerin nasıl yapıldığını yerinde gördüğünü söyledi.

Öğrencilere, ders programlarına uygun şekilde kısmi zamanlı çalışma imkanı sunduklarını dile getiren Güney, kontenjanı olan akademik ve idari birimlere başvuran öğrencilerin, hem kazanç elde edebileceklerini ve meslekleriyle ilgili kendini geliştirebileceklerini sözlerine ekledi. Öğrenci topluluklarını, Düzce Üniversitesi'nin bir canlılığı olarak nitelendiren Güney, öğrencilerin topluluklar vasıtasıyla düzenledikleri etkinliklerle, kendilerine güvenlerinin arttığına ve süreç yönetimini öğrendiklerine dikkat çekti. DÜ-Kartların Düzce Üniversitesi'nin kurumsal kimlik kartı olduğunu söyleyen Güney, kampüse girişlerde ve yemekhanelerde kullanılan bu kartlara kiosk cihazlarından, kredi kartlarından ve Düzce Üniversitesi ana sayfasından para yüklenebileceği bilgisini paylaştı.

Bu yıl öğrenciler için hizmete giren Düzce Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nin 7/24 açık olacağını ifade eden Güney, bu merkezde öğrencilerin ders çalışabileceğini, Kütüphaneden aldıkları kitapları okuyabileceklerini ve Düzce Üniversitesi'nin bilgisayarlarını kullanabileceklerini belirtti. Her yıl öğrenciler için ilkyardım, işaret dili, gitar, İngilizce ve bilgisayar gibi birçok alanda ücretsiz kurslar düzenlediklerini dillendiren Tahir Güney, yine futbol ve basketbol gibi organizasyonlar ile de kampüse canlılık getirdiklerine işaret etti.

DÜ-KKAN mağazasından öğrencilerin, Düzce Üniversitesi'nin kurumsal ürünlerini satın alabileceğini ve her ayın ilk Cuma günü düzenlenen Logo Günü'nde bu kıyafetleri giyerek ve ürünleri kullanarak bu anlamlı etkinliğe destek olabileceklerini söyleyen Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, DÜ-Butik mağazası vasıtasıyla da ihtiyacı olan öğrencilere giyim desteğinde bulunduklarını ifade etti.