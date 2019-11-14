Öğrencilere Nüfus Müdürlüğü'nde uygulamalı eğitim

sınıf öğrencileri, “Nüfus Mevzuatı” dersi kapsamında Düzce Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek öğrendikleri teorik bilgileri yerinde görme imkanı elde etti.

Ziyaret sürecince nüfus ve vatandaşlık işlemlerini işyeri ortamında uygulamalı olarak deneyimleme olanağı bulan öğrencilere, kurum yetkilileri tarafından genel işleyiş hakkında bilgiler verilerek tecrübeler aktarıldı. Düzce Üniversitesi öğrencileri, eğitim aldıkları programla ilgili olarak böyle bir ziyaretin kendilerini geliştirme ve meslek yaşamında tecrübe kazanma adına katkı sağlayacağını ifade ettiler.