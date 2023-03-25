Öğrencilere sınav kaygısı anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı faaliyetlerine devam eden Akçakoca Gençlik merkezi, sınava girecek öğrenciler için sınav kaygısı konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sınava girecek öğrencilerin sınav kaygısının ortadan kaldırılması için Akçakoca Gençlik merkezi sunumlarına devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitmenler, İmam Hatip Ortaokulu'nda bulunan 8. sınıf öğrencilerine yönelik sınav kaygısı semineri gerçekleştirildi.