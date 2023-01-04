Öğrencilere staj imkanı sunuyor

Kurulduğu günden bu yana, sektöre girmek isteyen öğrencilere staj imkanı sağlayan Serbay Interactive, Bahar Dönemi Staj Programını yayımladı. Bahar Dönemi Staj Programı 23 Ocak – 26 Mayıs 2023 arasında olacağını açıklayan Serbay, son başvuru tarihini 18 Ocak olarak belirtti. Yeni dönemde de staj yapmayı hak kazanan öğrenciler Düzce'de Tayyare Limanı ve Bolu'da Ar-Ge Merkezi ofislerinde staj yapma imkanı bulacak.

Serbay Interactive'in Bahar Dönemi Staj Programına https://serbay.net/araniyoruz adresinden başvurabilirsiniz.