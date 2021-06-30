İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere staj kolaylığı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) kaplama, parke, kereste, orman ürünleri, mobilya imalatları ve satışları yapan 3.

meslek komitesi Orman Yüksek Okulunda sektörün ihtiyacına göre bölümlerin açılmasını konuştular.


DTSO 3. meslek komitesi üyeleri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yrd. Doç. Dr. Akif Keten, Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Budakçı ve Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi Dr. öğretim üyesi Hüseyin Ciritçi'yi makamında ziyaret ettiler.


Ziyarette, Orman Yüksek Okulunda sektörün ihtiyacına göre bölümlerin açılması, bu bölümlere de öğrencilerin teşvikinin ve rağbetinin artırılması adına staj yapacakları yerlerin temin edilmesini sağlamak, mezun olan öğrencilerin de aranan eleman statüsünde istihdam edilmesini temin etmek, iş garantilerinin olacağı gibi konular istişare ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.