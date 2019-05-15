Öğrencilere stresle başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Ahmet Sapancı, öğrencilere “Sınav Stresi ve İş Bulma Kaygısı” konular hakkında eğitim semineri verdi.

Seminer kapsamında öğrencilere; yaşayabilecekleri kaygıyı tanımaları, kaygının farkına varmaları ve kaygıyı nasıl kontrol altına alabilecekleri konularında bilgiler verildi.

Kişilerin yaşadıkları kaygıyı azaltmak için uyku düzeninden, beslenme düzenine kadar birçok konuya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Sapancı, nefes egzersizleri yaparak da kaygı düzeylerini azaltabileceklerini ifade etti.

Eğitimin sonunda katılımcılar; kaygının nedenlerini, kaygı düzeyinin önemini, kaygıyı artıran düşünceler ve değiştirilmesi gereken düşüncelerin neler olduğu gibi birçok konuda bilgi edinme fırsatı buldu. Soru-cevap şeklinde devam eden eğitim semineri, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.