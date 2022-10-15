İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilere ücretsiz ingilizce kursu

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hizmete açılan Gençlik Merkezi, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu başlattı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hizmete açılan Gençlik Merkezi, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce kursu başlattı. Öğrenciler kursa yoğun ilgi gösterdi.


Geçtiğimiz yıllarda Düzce'de Gençlik Merkezleri sayısının artırılması girişimleri sonucu Akçakoca'ya açılan Gençlik Merkezi çalışmalarını hızlandırdı. Bir çok branşta öğrencilere ve gençlere yönelik çeşitli kurslar açan merkez, son olarak ortaokul öğrencilerine yönelik İngilizce eğitimi başlattı. Okullara yapılan duyuruların ardından öğrenciler ücretsiz İngilizce kursuna yoğun ilgi göstererek kurs başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.