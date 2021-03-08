Öğrencilere yazmayı sevdirecek proje

Proje ile yazmayı yeniden sevdirmek ve teknoloji ile harmanlayarak web 2 araçlarını aktif kullanan, birbirini anlayan, farklı düşüncelere saygı duymayı bilen çocukların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Çilimli Esenli Ortaokulu Türkçe öğretmeni Sevgi Erbay ve 5 öğrencinin görev aldığı projede farklı illerden 9 öğretmen ve 50 öğrenci e-twinning platformunda buluşuyor. Proje ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, işbirliği ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Düzce'den sadece Çilimli katılıyor

4 ay devam edecek olan projenin amacı 10-14 yaş aralığındaki öğrencilere empati kurarak yazma alışkanlığı kazandırmak. Aynı zamanda becerilerini kullanarak kendi eserlerini görsel çalışmaları ile destekleyerek ortaya çıkarmayı sağlamak. Ürünü ortaya çıkarırken kendilerini verilen karakterin yerine koyarak, web 2 araçlarını da kullanarak görseller ile tamamlayarak işbirliği içerisinde ortak bir çalışma üretmelerini sağlamak. Bu sayede hayal güçlerini kullanıp düşüncelerini yazıya dökecek, birbirleriyle işbirliği içinde olup fikirlerine saygı göstereceklerdir. Ortak bir ürün elde edip yapabileceklerinin farkındalığına varacak ve yazma alışkanlığının önemini kavrayabilecek.

Dinleme becerisi geliştirme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, işbirliği becerilerini geliştirme, metin oluşturma, empati becerisini geliştirme, yeni fikirler üretmeye teşvik ederek düşünmeyi sağlamak, akıl yürütme becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak projenin hedefleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan proje 2 ay devam edecek.