Öğrencilere YKS tavsiyeleri

18 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçiren milyonlarca öğrenci, YKS için geri sayıma geçti. Adaylar, kariyer hedeflerine ulaşmak için önlerindeki son aşama olan YKS'de başarılı olmaya odaklanırken, Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü Lise Müdürü Ezginur Hanedar'dan öğrencilere tavsiyeler geldi.

Hanedar öğrencilere oluşuz düşünmemelerini tavsiye ederek, “Öncelikle hafta sonu YKS'ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileriz. Önümüzde az bir zaman dilimi kaldı. Bu zaman diliminde öğrenciler kaygılarını yönetmeliler. Kaygılarını yönetirken ne olur, ailem ne der, nelerle karşılaşırım, sınavdan sonra ne gibi olumsuzluklar beni bekler? düşüncelerine odaklanmak yerine ki bunlar birer olumsuzluktur. Bunlara odaklanmak yerine bu kalan zamanı nasıl verimli hale getirebilirim uykumu nasıl ayarlarım, stresimi nasıl engelleyebilirim kaygımı nasıl azaltabilirim düşüncelerine kendilerine odaklayarak olumlu düşünmelidir. Bu süre zarfın iyi değerlendirsinler. Tempolarını kaybetmesinler özellikle çok paragraf sorusu çözmek bu süreçte belirleyici oluyor. Sınav kitapçıkları önlerine geldiklerinde öğrenciler muhakeme yetenekleri sayesinde soruların üstesinden gelebiliyorlar. Böylece başarılı bir sınav sonucu gelmiş oluyor ve aynı şekilde başarılı bir sınav sonucu akabinde de tercih süreci de aynı oranda sağlıklı ve güzel ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Ezgi Hanedar sınav sonrasında tercihlerinde önemli olduğunu işaret ederek “Sınav sonrasında hepimiz için bir tercih süreci başlayacak. Bu tercih süresinde de öğrencilerimiz tercihlerini planını güvendikleri uzmanlarla birlikte yapmalılar. Çünkü tercih bu sürecin aslında meyvelerinin toplandığı en önemli aşama. Dolayısıyla hem sınav sürecinde hem tercih sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.