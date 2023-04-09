Öğrencileri ağız ve diş sağlığı eğitimi

Eğitimde; Toplam Sağlığı Merkezi doktorları tarafından diş fırçalamanın önemi anlatıldı.

Düzce'de Sağlık Müdürlüğü okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimlerine devam ediyor. Bu dahilde 23 Nisan İlkokulunda öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı" ile ilgili verimli bir eğitim gerçekleştirdi.

Diş hekimleri, diş fırçalamanın dişler ve genel sağlık için önemini anlattı, dişleri nasıl fırçalanması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdiler.