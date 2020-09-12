Öğrencilerin ateşi ölçülüyor servis araçları dezenfekte ediliyor

Çin'in Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi/Salgın olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm yurtta olduğu gibi okula giden çocuklar için de tedbirler anılıyor.

12. sınıflarda yüz yüze eğitim veren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hijyeni ve sağlığına üst düzeyde tedbirler alarak her gün servis araçları rutin olarak dezenfekte ediyor ve o¨gˆrenciler okula girmeden o¨nce ates¸ o¨lc¸u¨mu¨ yapılarak sınıflara alınıyor.