İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilerin Bilim Fuarı açıldı

DÜZCE (İHA) – TUBİTAK tarafından desteklenen 4006 bilim fuarı Düzce’de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda açıldı.

DÜZCE (İHA) – TUBİTAK tarafından desteklenen 4006 bilim fuarı Düzce'de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda açıldı.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, TUBİTAK'a daha önce gönderdiği proje kabul edildi. Kabul edilen proje sonrasında TÜBİTAK 4006 bilim fuarı için hazırlıklar yapıldı. Okulda öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan fuarın açılışı Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.