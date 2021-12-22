Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek isteyen Namık Kemal İlkokulu yönetimi, okulda kan bağışı etkinliği düzenledi. Duyarlı öğrencilerin çağrısına sessiz kalmayan veliler de okula gelerek kan bağışında bulundu. Öğretmenler ve veliler kan vermek için yarışırken, en çok bağışçı getiren öğrencilere ise sürpriz ödüller verilecek.

Her yıl düzenli olarak kan bağışı etkinliği düzenleyerek Kızılay'a destek veren Düzce Namık Kemal İlkokulu yönetimi, kampanyalarına pandemi sebebiyle 2 yıl ara vermişti. Bu yıl korona virüs önlemleri de dikkate alınarak ara verilen kan bağışı kampanyası yeniden düzenlendi. Kampanyayı aileleri ile paylaşan öğrenciler ise bağışçı toplamaya başladı. Kampanya kapsamında Kızılay tarafından okulun bahçesine stant kuruldu, idareciler, öğretmenler ve duyarlı öğrencilerin çağrısına kulak veren velililer de kan bağışında bulundu. Etkinlik ile hem öğrencilerin kan bağışı konusunda bilinçlenmesi hem de Kızılay'a destek verilmesi planlanıyor. En çok bağışçı getiren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilecek.

"Destek vermek okullarımızın bir görevi"

Kızılay'ın kan stoklarının artırılması için bağış kampanyalarına devam edeceklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, "Eğitim camiası olarak bu tip toplumsal dayanışmalara destek veriyor olmak okullarımızın bir görevi. Okulun bir işlevi de, çocuklarımızı toplumsal süreçlere katma konusunda da gayet göstermek. Namık Kemal İlkokulu, Kızılay ile birlikte kan bağışı düzenleme konusunda öncü eğitim kurumlarımızdan bir tanesi" dedi.

"Güçlü bir destek verelim"

Kan bağışında bulunmak isteyen bireylerin tedirgin olmaması gerektiğini, işlemlerin hijyenik ortamlarda ve hekimler gözetiminde yapıldığını kaydeden Kırbaç, "Bağışçılarımız lütfen müsterih olsunlar. Burada hem öğretmenlerimiz hem de velililerimiz yan yana kan veriyor. Aynı zamanda duygu bağı da oluşturuyorlar. kampanyada emeği geçenleri kutluyorum.

Kızılay'ın kan stoklarında pandemi nedeniyle azalma olduğunu biliyoruz, destek olalım. Eğitim camiası büyük bir camiadır, güçlü bir camiadır. Güçlü bir destek verelim" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi teşvik etmek için hediyeler vereceğiz"

Namık Kemal İlkokulu Müdürü İbrahim Gör ise "Namık Kemal İlkokulu, kuruluşu 1909 yılına uzanan köklü bir okul. Burada yıllardır devam eden bir kan bağışı kampanyası var. Pandemi nedeniyle ara verildi ama bu yıl hayat normale döndüğü için bizde kan bağışı kampanyasını yeniden yürütmeye karar verdik. Öğrencilerimizi de teşvik etmek için küçük ödüller koyduk. En çok bağışçı getiren öğrencimiz 1. olacak ve ödülünü alacak. 2. ve 3. olan öğrencilerimiz de aynı şekilde hediyelerini alacak. Bu öğrencilerimizin velilerine ulaştırdık. Onlarda bugün okulumuza gelerek kanlarını bağışladılar" dedi.