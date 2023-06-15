Öğrencilerin Düzce Üniversitesi'ne ilgisi devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Azmimilli İlkokulu öğrencileri, yüksek eğitimi tanımak, geleceklerine erkenden yön vermek amacıyla Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Sosyal Tesisler, Kütüphane ve Öğrenci Merkezi'ni ziyaret etti.

Rehber öğretmen eşliğinde 25 öğrencinin yer aldığı program; kütüphane, ders çalışma, uygulama ve araştırma alanları ile dinlenme salonlarının yer aldığı Öğrenci Merkezi ziyareti ile başladı. Ardından Fen Edebiyat Fakültesi'ne geçen misafir öğrenciler, burada Biyoloji Bölümü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları incelediler.

Sosyal Tesis alanında yer alan Yüzme Havuzu ve Tenis Kortu'nda keyifli dakikalar geçiren minikler, profesyonel tenis kortunda ilk kez tenis oynadıklarını da dile getirdiler. Orman Fakültesi'ni de gezen ilkokul öğrencileri, yaban hayatında yer alan özel canlı ve böcek türlerini tanıma fırsatını buldular.