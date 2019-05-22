Öğrencilerin geliştirdiği eğitim materyalleri ziyaretçilerle buluştu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği, Çocuk Gelişimi Materyal Sergisi'ni bu yıl Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Seda Çavuş tarafından yürütülen eğitimde Araç Gereç Geliştirme dersi, Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Topcu Bilir tarafından yürütülen Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi dersi ve Öğretim Görevlisi Yağmur Başaran tarafından yürütülen Okul Öncesinde Bilim Eğitimi dersi kapsamında, Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri; bir dönem boyunca hazırlamış oldukları materyalleri gün boyu ziyaretçilerin beğenilerine sundu.

Sergide parmak kuklalar, el kuklaları, müzik materyalleri, deney kitapları, matematik becerilerine yönelik eğitici materyaller, eğitici oyuncaklar, örgü bebekler, maskeler ve oyun evleri yer aldı. Öğrencilerin ders kapsamında yaptığı oyun evlerinin bir kısmı da sergiyi ziyarete gelenler tarafından satın alındı.

Çocuk Gelişimi Materyal Sergisi'ni, Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve öğrenciler de ziyaret etti.