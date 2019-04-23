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Öğrencilerin gösterisi büyük ilgi gördü

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Kolejinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.


Düzce Behçeşehir Koleji anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin hazırladığı programa öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin söylediği şiir ve şarkılar, yaptıkları dans gösterileri, anne babaları tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi.

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