İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ilkokul 1.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilkokul 1. Sınıf ve okul öncesi öğrencileri uyum haftasında yüz yüze eğitime başladı. Vali Cevdet Atay'da minik öğrencileri ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftasında bugün yüz yüze eğitime başladı. Vali Cevdet Atay, Bahçeşehir Bölgesi Demetevler Mahallesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret ederek, okula uyum haftasında anaokuluna ve 1. sınıfa başlayan minik öğrencilerin ve velilerin okul heyecanlarına ortak oldu.


Atay, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve çocuklara hediye verdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.