Öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilkokul 1. Sınıf ve okul öncesi öğrencileri uyum haftasında yüz yüze eğitime başladı. Vali Cevdet Atay'da minik öğrencileri ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftasında bugün yüz yüze eğitime başladı. Vali Cevdet Atay, Bahçeşehir Bölgesi Demetevler Mahallesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulunu ziyaret ederek, okula uyum haftasında anaokuluna ve 1. sınıfa başlayan minik öğrencilerin ve velilerin okul heyecanlarına ortak oldu.

Atay, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve çocuklara hediye verdi.