Öğrencilerin ilköğretim haftasını kutladılar

12-16 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası sebebi ile Gölyaka'da okullar tek tek ziyaret edilerek, öğrencilerin haftası kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ve Şube Müdürü Yusuf Demirci, Saçmalıpınar ve Hacıyakup İlkokullarını ziyaret etti. Ayrıca, Açmaköy'de yeni açılan anasınıfını da ziyaret eden Müdür Taştepe, öğrencilerle sohbet ederek ilköğretim haftalarını kutladı.