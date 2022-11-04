Öğrencilerin kariyer günleri sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik başlatılan Düzce Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilere bilgilerini aktardı. Tecrübelerini ve müdürlüğün çalışma alanları ile ilgili Bahçeşehir bölgesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgiler veren Öztürk, öğrencilerin gelişimlerine her zaman destek vereceklerini de belirtti. Düzce Kariyer Günleri'nin ilerleyen günlerde farklı okullarda devam etmesi planlanıyor.