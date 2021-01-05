Öğrencilerin okuma belgelerini evlerine tek tek ulaştırdı

Korona virüs salgını kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim döneminin bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise online eğitim ile gerçekleştirildi. Okullarına ilk defa giden 1. Sınıf öğrencileri salgının seyri sebebiyle online eğitime devam etti. Düzce 23 Nisan İlkokulu 1/B sınıfının öğretmeni Muhammed Oruç'ta öğrencilerinin okuma yazma öğrenmesi için online olarak yoğun bir çaba sarf etti. Öğrencilerinin tamamını online olarak okumayı öğreten öğretmen Oruç, çocukların evlerine tek tek giderek hem okuma belgelerini hem de madalyalarını ulaştırdı. Çocuklarla bir araya geldiği için mutlu olan öğretmen Oruç, salgının en kısa süre içerisinde sona ererek buluşacağı günü beklediklerini belirtti.