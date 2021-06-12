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Öğrencilerin Tübitak sergisi büyük ilgi gördü

DÜZCE(İHA) – Düzce Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı.

22 projenin yer aldığı sergi ilgi gördü.


2020-2021 eğitim öğretim yılının sonu gelirken öğrencilerde yaptıkları projeleri sergiliyorlar. Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Tübitak 4006 Bilim Fuarı'da okul bahçesinde açıldı. 22 projenin yer aldığı fuarda öğrenciler araştırma ve bilim projelerini hem sergiledi hem tanıttı. Fuar ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezilerek büyük beğeni topladı.

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