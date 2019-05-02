Öğrencilerin ufkunu açacak proje hayata geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan ‘Yenilikçi uygulamalara imkan sağlanacaktır' hedefinden yola çıkılarak hazırlanan proje ile öğrenciler Geziyor, Görüyor, Yapıyor, Öğreniyor.

Düzce'de Gez Gör Yap Öğren Projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile öğrenciler Geziyor, Görüyor, Yapıyor, Öğreniyor.

Konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2023 Eğitim Vizyonunda yer alan ‘Yenilikçi uygulamalara imkan sağlanacaktır' hedefinden yola çıkılarak, okullarımızın bölgelerinde faaliyet gösteren bilim merkezi, müzeler, sanat atölye ve merkezleri, teknoparklar, üniversiteler, belediye eğitim alanları ve bilim ve sanat merkezleri ile işbirliklerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak, ilimizde faaliyette bulunan hastane, bakım evi, sevgi evi, Kızılay, Yeşilay gibi amacı sosyal sorunlara çare olmak olan kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirmek, sosyal projeler hazırlanması veya sosyal projelere katılım sağlama; bulunduğu bölgeyi daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacı ile öğrencilerimize bölgemize özgü değerler tanıtılacaktır. Bölgenin kültürel yapısına hitap eden Düzce Günleri kapsamında yöresel yemek, çocuk oyunu, yöresel giysi vs. etkinlikler yapılacak, her okulun giriş bölümüne Düzce'yi Tanıyorum Köşeleri hazırlanarak projemizin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Projemiz kapsamında Namık Kemal İlkokulu, Aydınpınar İlkokulu, Çakırlar İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Gümüşpınar Mehmetcik ilkokulu ve Ören Şehit Nusret Akar ilkokulu faaliyetlerine başladılar” denildi.