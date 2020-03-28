Öğrencilerin yazdıkları kitaplaştırılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ara verilen okulların ardından okullar farklı yöntemler ile öğrencilerin eğitimini devam ettiriyor. Düzce 23 Nisan İlkokulu 4/D sınıfı da farklı aktivite ile öğrencilerin evde kalmasını sağlıyor. Daha önce dört kitap çıkartan sınıf öğrencileri beşinci kitaplarını ise korona günlerim adı altında yazmaya başladı. Sınıf öğretmeni Tijen Altn Serçe tarafından başlatılan kitap çalışmasında öğrenciler evde geçirdikleri zamanları yazmaya başladı. Günlük olarak öğrenciler tarafından yazılacak anılar süreç sonunda veliler tarafından tek bir çatı altında toplanarak kitap haline getirilecek ve baskıya verilecek. Kitap okulda bulunan diğer öğrencilere de dağıtımı yapılması bekleniyor.