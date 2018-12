Öğrencilerinden huzurevine ziyaret

Stratejik Yönetim dersi kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenleyen Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, yaptıkları huzurevi ziyaretiyle yaşlıların gönlünü kazanmayı başardı. Farkındalık amaçlı etkinliğe; Düzce Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter, Spor Yöneticiliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nurgül T. Kardaş, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı yüksek lisans ve Spor Yöneticiliği Bölümü lisans öğrencileri katıldı.

Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter huzurevinde yaptığı kısa açıklamada, yaşlılığın her insanın ortak durağı olduğunu, her birimizin yaşlılar için daha duyarlı olması gerektiğini belirterek spor aktivitelerinin her yaş açısından yaygınlaştırılmasının insanımızın ve yeni nesillerimizin sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter; başta Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne, Spor Bilimler Fakültesi Dekanlığına, organizasyona destek olan Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve Yüksek Lisans Öğrencisi Mürvet Aydın'a, Huzurevi yetkililerine, organizasyon grubu öğrencilerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Öğrencilerle birlikte bu organizasyon sürecinde bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Nurgül T. Kardaş ise yine öğrenci ziyaretlerinin devam edebileceğini, yaşlılarla tanışmanın, muhabbet etmenin ve onların tecrübelerini paylaşmasının gençler için önemli olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Huzurevinde Düzce Üniversitesi öğrencileri, kendi imkanları ile yaşlılara çiçek, yiyecek ve içecek ikramında bulundular. Yaşlılarla müzik eşliğinde dans eden ve birlikte karaoke formatında şarkılar söyleyen sporcu öğrenciler, huzurevinde bulunan Bocce alanında yaşlılarla bir Bocce maçı etkinliği de düzenlediler. Öğretim üyeleri ile Muhammed Remzi Kaya, İlknur Arslan, Muhammed Gökmen, Batuhan Bozatlı, Berkan Polat, Oğuzhan Karadoğan, Sefa Kaan Özkan'ın oluşturduğu organizasyon grubundaki öğrenciler, başarılı şekilde ziyaretlerini tamamladı.