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Öğrencilerinin eserleri sanat severlerle buluşuyor

Resim ve Heykel Ana Sanat Dalı lisansüstü öğrencilerinin resim, heykel, yerleştirme ve video çalışmalarından oluşan “Sıfır Noktası II” adlı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Resim ve Heykel Ana Sanat Dalı lisansüstü öğrencilerinin resim, heykel, yerleştirme ve video çalışmalarından oluşan “Sıfır Noktası II” adlı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Birbirinden başarılı ve dikkat çekici eserlerin yer aldığı serginin açılışına; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı, Sanat Tarihçisi ve Eleştirmen Nilgün Yüksel ile Koleksiyoner Orhan Karadoğan, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.


23 Mayıs tarihleri arası sergilenecek olan eserler tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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