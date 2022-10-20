Öğrencinin ilk ders heyecanı

610 öğrencinin ders başı yaptığı Çocuk Üniversitesinde ilk gün heyecanı görülmeye değerdi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi, ders başı yaptı. 7-14 yaş grubunda 28 branş, 5-6 yaş grubunda ise 8 branş olmak üzere 36 branşta eğitimlere başlayan Çocuk Üniversitesi, haftanın 6 günü çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak.

Çocuk Üniversitesine kayıt olan 610 öğrenci ilk ders heyecanını da yaşadı. Öğretmenleriyle tanışan öğrenciler hem eğitimlerini aldılar hem de çeşitli zihinsel ve fiziksel aktivitelerin olduğu atölyelere katıldı. Veliler de çocuklarını ilk gün yalnız bırakmayarak onların heyecanına ortak oldu.