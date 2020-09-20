Öğretmen temassız dezenfektan cihazı yaptı

Gölyaka Atatürk Ortaokulu'nda ise temassız dezenfektan cihazı yapılarak okula yerleştirildi.

Korona virüs salgını sonrasında okullar Pazartesi günü açılacak. Okullarda hijyen kuralları uygulanacak ve her noktaya dezenfektanlar yerleştirilecek. Gölyaka Atatürk Ortaokulu'da okulun dört bir yanına dezenfektan stantları yerleştirdi. Fakat Okul Müdür yardımcısı Eray Keçeli, stantların daha hijyenik olması için temas edilmeden çalışan Sensörlü Dezenfektan cihazını Arduino ile kodlayarak hazırladı. Dezenfektan cihazının altında bulunan sensörle el yaklaştığında sensöre bağlı motor cihaza baskı uygulayarak bir miktar dezenfektanı sıkılmasını sağlıyor. Böylelikle temas edilmeden öğrenciler dezenfektanı daha rahat kullanabilecek.