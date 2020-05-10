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Öğretmenden öğrencilerine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2/İ sınıfı öğretmeni Nuri Işık yaklaşık 2 aydır görmediği öğrencilerini ziyaret etti.

Öğretmen Işık, öğrencilerine okuma kitabı, elma ve çikolata vererek özlem giderdi.


Korona virüs nedeni ile yaklaşık 2 aydır okullarından uzakta kalan öğrenciler, öğretmenlerinden online gelen ödevleri yapmaya devam ederken, Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2/İ sınıfı öğretmeni Nuri Işık, öğrencileri ile özlem giderdi. Tüm öğrencileri için birer okuma kitabı, bir elma ve bir çikolata alarak tek tek velileri ziyaret eden öğretmen Işık, öğrencileri ile hasret gidererek süreç hakkında bilgiler verdi. Onlar gelemiyorsa biz gideriz diyen sınıf öğretmeni Nuri Işık: “ Her bir öğrencimizi ziyaret ettik. Hasret giderdik. Onlara birer okuma kitabı verdim. Elma ve çikolata da verdim. Kitaplar bitince çikolataları yiyebileceklerini söyledik. En yakın zamanda okulda çocuklarımız ile bir araya geleceğiz” dedi.

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