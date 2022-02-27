Öğretmenler arama kurtarma eğitimlerine başladı

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğinde, öğretmenlere yönelik 25'er kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kurulmasına karar verildi. Düzce'de de öğretmenler eğitim almaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı her ilde 25 personelden oluşan, afet ve acil durumlarda görev alacak arama ve kurtarma birimi kurulması için AFAD ile işbirliği yaptı. 81 ilde kurulacak olan AKUB ekipleri, AFAD koordinesinde görevlendirilecek. Bu kapsamda Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 25 kişilik öğretmen ekibi Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde eğitime başladı.

Öğretmenler, 10 saatlik 'Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Semineri' eğitimi ile 32 saatlik 'Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi Kursu' eğitimlerini almaya başladı. Eğitimlerin tamamlamasının AKUB ekipleri göreve hazır olacak.