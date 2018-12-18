Öğretmenler dijital dünyayla iç içe olmalı

Dr. Firdevs Karahan, öğrencilerin iyi birer dijital vatandaş olarak yetiştirilmesi ve internet imkanlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için öğretmenlerin rol model olması gerektiğinin söyledi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “21.Yüzyıl Öğretmen Nitelikleri ve Öz Farkındalık” başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Dr. Firdevs Karahan, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Çağımızın öğretmen niteliklerinin anlatıldığı programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç gerçekleştirdi. Yıllar önce birçok insan gücünün ülkemizden dış ülkelere gittiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Koç, şu anda ise çok nitelikli çalışanlarımızı beyin göçü ile yine yurt dışına gönderdiğimize dikkat çekerek herkesin öz farkındalığın bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından konferansını vermek için kürsüye davet edilen Dr. Firdevs Karahan, insanları diğer canlılardan ayıran 4 temel özellik olduğunu ifade ederek bunların; hikmet, haya, akıl ve adalet kavramları olduğunu dile getirdi. Bu dört temele göre öğretmen yetiştirmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karahan, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl arasında öğretmenler açısından ne gibi farklar olduğu ve 21. yüzyılda öğretmen adaylarını neler beklediği ve öğretmenlerde hangi becerilerin olması gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bu yüzyılda öğretmenin dijital dünyayla iç içe olması gerektiğine işaret eden Karahan, öğrencilerin iyi birer dijital vatandaş olarak yetiştirilmesi ve internet imkanlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için öğretmenlerin rol model olması gerektiğinin altını çizdi. Dijital çağ çocukları için onların gözlerinden dünyaya bakmak ve oluşacak dijital dilin eğitimciler tarafından iyi bilinmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Firdevs Karahan, kendisine bu fırsatı veren Düzce Üniversitesi Yönetimine ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Program sonunda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Prof. Dr. Firdevs Karahan'a teşekkür belgesi takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.