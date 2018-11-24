İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu öğretmenleri düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi.


Öğretmenler Günü Düzce'de dolu dolu kutlanıyor. Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu öğretmenleri de düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, ”Toplumda pek çok meslek olabilir ama öğretmenlik bunlar arasında en kutsal, en güzel ve en değerlisidir. Çünkü tüm diğer meslekler de belli bir eğitim sonucunda elde edilir ve bu eğitimin temelini veren öğretmenlerimizdir. Onlar olmazsa toplum eğitilemez ve küçük yaşlardaki bireylere yol gösterilemez. Bu anlamda tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günün kutluyorum” diye konuştu.


Konuşmanın ardından öğretmenler yemek yediler hoşça vakit geçirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.