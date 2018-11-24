Öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi

Öğretmenler Günü Düzce'de dolu dolu kutlanıyor. Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu öğretmenleri de düzenlenen yemekte bir araya geldiler. Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, ”Toplumda pek çok meslek olabilir ama öğretmenlik bunlar arasında en kutsal, en güzel ve en değerlisidir. Çünkü tüm diğer meslekler de belli bir eğitim sonucunda elde edilir ve bu eğitimin temelini veren öğretmenlerimizdir. Onlar olmazsa toplum eğitilemez ve küçük yaşlardaki bireylere yol gösterilemez. Bu anlamda tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günün kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğretmenler yemek yediler hoşça vakit geçirdiler.