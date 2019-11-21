İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler Fakıllı Mağarasını gezdiler

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde görev yapan öğretmenler 7 kilometre uzunluğunda ki Akçakoca’dan Fakıllı köyüne kadar doğa yürüyüşü yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görev yapan öğretmenler 7 kilometre uzunluğunda ki Akçakoca'dan Fakıllı köyüne kadar doğa yürüyüşü yaptı. Fakıllı Mağarasına kadar süren yürüyüş sonunda 33 öğretmen mağaranın en dip noktasına kadar inerek spor yaptılar ve keyifli zaman geçirdiler.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğretmen etkinlikleri kapsamında Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan ve Osmaniye İlkokulu koordinesinde öğretmenler Akçakoca Fakıllı Mağarasına doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Oldukça keyifli geçen doğa parkuru yürüyüşüne Osmaniye, Cumhuriyet, Uğurlu ve Hamiyet Sevil ilkokulunda görev yapan 33 öğretmende katıldı.


Bu tür etkinliklerin yapılması öğretmenlerin moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu söyleyen Osmaniye ilkokulu Müdürü Hasan Yıldırım, “Böyle etkinliklerin devam etmesi öğretmenlerin okul ortamından ayrılıp doğa ile iç içe olması hem rehabilite hem de deşarj olmalarını sağlıyor” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.