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Öğretmenler günü pastasından yiyen 7 öğrenci hastanelik oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bir ortaokulda öğretmenler günü için aldıkları pastadan yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 7 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir ortaokulda öğretmenler günü için aldıkları pastadan yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 7 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre Düzce Karaca Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Orta okulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerine sürpriz yapmak için pasta aldılar. Pastayı yiyen öğrencilerden 7'si karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladılar. Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri öğrencilere yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdüler. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.

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