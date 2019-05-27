Öğretmenler iftarda buluştu

Öğretmenler ve yöneticileri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler. İftar yemeğine tam kadro katılan öğretmenler hem Ramazan Ayı'nda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar hem de bol bol sohbet etme fırsatı yakaladılar.

Bahçeşehir Koleji ve Birey Özel Eğitim Kursu Düzce Kurucu Mehmet Albayrak, “Öğretmenlerimizle bir araya gelerek iftar yaptık. Böyle bir eğitim kadrosu ile çalışmak benim için oldukça büyük onurdur. Öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.