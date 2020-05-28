Öğretmenler toplantısı telekonferans ile yapıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri Eylül'e kadar kapatılmasının ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta öğrencilere çeşitli eğitim programları hazırlanırken, öğretmenlerde toplantılarını telekonferans sistemi ile yapıyor. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül'ün önderlik ettiği toplantıda öğrencilere uygulanacak eğitim programı konuşuldu.