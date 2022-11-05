İhlas Haber Ajansı

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Öğretmenlere girişim konusunda bilgiler verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Genç Başarı Eğitim Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde öğretmenlere girişim konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.


Geçtiğimiz yıl uluslararası başarı alan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarısının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde öğretmen eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın GençBizz Girişimciler Projesi ile ilgili olarak proje uzmanları tarafından video konferans toplantısında öğretmenler bilgilendirilerek yıllık planlama çalışmaları yapıldı.

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