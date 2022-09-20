İhlas Haber Ajansı

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Öğretmenlere ilk yardım eğitimi

DÜZCE (İHA) – Görevimiz İlk Yardım Projesi dahilinde Düzce’de ki öğretmenlere dönem boyunca ilk yardım eğitimleri verilecek.

DÜZCE (İHA) – Görevimiz İlk Yardım Projesi dahilinde Düzce'de ki öğretmenlere dönem boyunca ilk yardım eğitimleri verilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan ‘Görevimiz İlk Yardım' projesi Düzce'de tüm hızı ile devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilk yardım eğitimi almayan öğretmenlere ilk yardım eğitimleri başladı. Okullarda oluşabilecek olan sorun ve sıkıntılarda ilk yardım eğitimi olan öğretmenlerin yapmasının planlandığı eğitimlerde il genelinde tüm öğretmenler katılacak.

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