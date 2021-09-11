Proje kapsamında il genelinde ki tüm öğretmenlere ilk yardım eğitimi verilmesi planlanıyor.

Düzce'de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Okullarda oluşabilecek yaralanmalarda ilk yardım olarak öğretmenlere eğitim verilmeye başlandı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince belirlenen öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor. Okullarda oluşabilecek kazalar veya yaralanmalarda öğretmenlerin ilk müdahalesinin önemli olduğu düşünülerek verilen eğitimlerde il genelinde ki tüm öğretmenlere eğitim verilecek.