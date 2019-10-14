Öğretmenlere proje hazırlama kursu verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 36 öğretmene TÜBİTAK Projesi Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları kursu verildi.

2023 Eğitim Vizyonu öğretmenlerin bilimsel, çevresel ve mesleki yeterlilik olarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamakta. Bu bağlamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin kendilerini bilimsel ve mesleki yeterlilik olarak yetiştirmelerini sağlamak için onlara yönelik "Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu" düzenledi. TÜBİTAK Projesi Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu, alanında uzman olan Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli üç eğitmen tarafından, 36 öğretmene verildi.