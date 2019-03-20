Öğretmenlere soru hazırlama teknikleri anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Bilge Liderlik Akademisi eğitim faaliyetleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller tarafından öğretmenlere soru hazırlama teknikleri kursu düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde başlatılmış olan "Eğitim-Öğretimde Bilge Liderlik Akademisi" eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller ve Doktora öğrencisi Begüm Öztemür tarafından, Düzce genelinde ölçme değerlendirme alanında niteliği artırmak amacıyla öğretmenlere yönelik soru hazırlama teknikleri kursu verildi.

Düzce Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu´nda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in de katılımıyla başlayan kursa, alana ilgi duyan ilkokul, ortaokul ve liselerimizden 13 branştan 60 gönüllü öğretmen katılım sağladı. Kursta temel ölçme değerlendirme kavramları madde analizlerinin yapılması ve yorumlanması, madde yazma ve nasıl madde yazılacağına ilişkin temel bilgiler verilerek, PISA, TIMSS, PIRLS gibi sınavlardaki sorular inceleniyor. 3 gün sürecek kur sonunda başarılı olan öğretmenler sertifika almaya hak kazanacaklar.