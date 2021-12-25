Öğrtmenler, öğrenciler için kamera karşısına geçti

Milli Eğitim Bakanlığı sınava hazırlanan öğrenciler için her ay düzenli olarak yardımcı kaynaklar hazırlayıp öğrencilere gönderiyor. Soruların çözümleri içinde Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü de gönüllü öğretmenlerin katılımı ile soruların çözümlerini gerçekleştirmeye başladı. Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan Video Düzenleme merkezinde gerçekleştirilen çekimlerde öğretmenler Bakanlıktan gönderilen soruların çözümlerini tek tek gerçekleştirerek öğrencilere destek veriyor.