Okçular çalışmalarını sürdürüyor

Düzce'de gençlerin çeşitli spor branşlarında faaliyetlerini destekleyen Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan okçuluk kursunda çalışmalar devam ediyor. Kursa katılarak okçuluk faaliyetlerinde bulunan kursiyerlerin çalışmalarını Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'da ziyaret ederek faaliyetler hakkında antrenörden bilgiler aldı. Daha sonra onlarla vakit geçiren Yazıcı, merkezi ziyarete gelen Kaynaşlı Kumluca İlköğretim Okulu öğrencileri ile sohbet ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.