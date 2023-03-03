Okçuluk sporu konuşuldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Murat Herem, Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz, Psikolog Merve Kelleci, Diyetisyen Büşra Çavuşoğlu ve Proje Sorumlusu Sinem Karataş okçuluk branşındaki sporcuların aileleriyle bir araya geldi.

Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda yaklaşık 150 sporcu ve aileleriyle birlikte çeşitli konular masaya yatırıldı. Sporcuların gelişimi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Sporcu ailelerine psikolog Merve Kelleci sporcu psikolojisi hakkında genel bilgi, diyetisyen Büşra Çavuşoğlu sporcu beslenmesi hakkında genel bilgi ve proje sorumlusu Sinem Karataş tarafından da projeler hakkında genel bilgiler verdi.

Sporcu aileleri ise bu toplantı için memnuniyetlerini dile getirdiler.