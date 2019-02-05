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Oktay ve Soylu Düzce'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65.

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü'ye destek olmak için Düzce'ye gelecekler.


65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Düzce'ye davet etti. Oktay ve Soylu ile telefonda görüşen Özlü, seçim çalışmaları ve seçimden sonra Düzce'ye yapılacak yatırımlar konusunda destek sözü alırken, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları ve iş adamları ile de Düzce'ye yatırım yapmaları konusunda görüşmelere devam ediyor.

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